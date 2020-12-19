После слов Путина в Крыму нашли новый источник воды

После слов Путина в Крыму нашли новый источник воды
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Его подключат к водоснабжению полуострова

В севастопольском регионе Крыма нашли новые подземные источники. В ближайшее время власти планируют начать их разработку, чтобы подключить использование водных ресурсов для снабжения полуострова. Об этом сообщил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин по видеосвязи во время церемонии запуска водовода из Кадыковского карьера для снабжения Севастополя.

Он отметил, что найти источники удалось благодаря геологической разведке в районе строительства нового водозабора на реке Бельбек, сообщает РИА "Новости". Хуснуллин попросил подключить их к строящемуся объекту. 

"Это дополнительно по расчетам до 10 тысяч кубов. Это огромный плюс к той работе, которую мы делаем", – сказал вице-премьер.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что скважины будут готовы к запуску в середине февраля. 

Сейчас в регионе действует жесткий график подачи воды гражданам. Из-за засухи и перекрытия украинской стороной Северо-Крымского канала регион столкнулся с дефицитом ресурса. Власти утверждают, что ситуация в регионе крайне серьезная.

Во время прямой линии 17 декабря Владимир Путин заявил, что проблема воды в Крыму обязательно будет решена. Экономить на этом власти не собираются. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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