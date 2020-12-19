Умер известный российский писатель

Прозаика не стало на 59-м году жизни

Скончался писатель-фантаст Роман Арбитман, известный под псевдонимом Лев Гурский. Причина трагедии кроется в осложнениях, вызванных коронавирусной инфекцией.

О кончине Арбитмана сообщил на своей странице в "Фейсбук" литературный критик Александр Архангельский. Он отметил, что до сих пор не может поверить в случившееся. Отмечается, что Роману Эмильевичу было 58 лет.

От ковида умер Роман Арбитман. Не могу поверить. Да будет земля ему пухом

Опубликовано Александром Архангельским Суббота, 19 декабря 2020 г.

Среди его произведений – такие романы, как "Опасность", "Яблоки раздора", "Спасти президента", "Министерство справедливости" и другие. На счету Арбитмана – несколько литературных наград за лучшее литературно-критическое произведение. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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