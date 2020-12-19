Курс рубля
- Доллар за 65 рублей: на Западе готовятся к переменам на финансовом рынке
- Предсказан курс доллара на Новый год
- Евро вырос до 90 рублей
Скончался писатель-фантаст Роман Арбитман, известный под псевдонимом Лев Гурский. Причина трагедии кроется в осложнениях, вызванных коронавирусной инфекцией.
О кончине Арбитмана сообщил на своей странице в "Фейсбук" литературный критик Александр Архангельский. Он отметил, что до сих пор не может поверить в случившееся. Отмечается, что Роману Эмильевичу было 58 лет.
От ковида умер Роман Арбитман. Не могу поверить. Да будет земля ему пухомОпубликовано Александром Архангельским Суббота, 19 декабря 2020 г.
Среди его произведений – такие романы, как "Опасность", "Яблоки раздора", "Спасти президента", "Министерство справедливости" и другие. На счету Арбитмана – несколько литературных наград за лучшее литературно-критическое произведение.
Об этом сообщает Минобороны России
Глава Госдепа отдал приказ американским сотрудникам в РФ