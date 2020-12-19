К чему снится еда: разбираемся в толкованиях

К чему снится еда: разбираемся в толкованиях
Фото: Виктор Лисицын/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Подробный анализ сна от "Утро.ру"

От того, какая именно еда вам приснилась – зависит многое. Для мужчин толкование сна может говорить о проблемах с женщинами. Обилие пищи на столе является сильным символом, разберемся в толкованиях. 

Сонник по Фрейду

Видеть много еды во сне для мужчин означает наличие проблем с женщинами, с которыми он не может справится. Энергии накапливается много, а выплеснуть ее некуда. Мало еды во сне говорит о встрече с женщиной, которая будет к вам холодна. 

Сонник по Миллеру

Еда во сне говорит о том, что вам надо быть внимательней с важными документами, поскольку можете допустить ошибку. Одинокая трапеза к потерям. Если едите в компании, то вас ждет успех в делах. 

Другие толкования

Видеть на столе еду – к радости. Также это может говорить о том, что вам на подсознательном уровне нее хватает любви и внимания. Дарить пищу означает желание сделать зависимым того, кому пища дарится. Хорошая или плохая еда говорят об удовлетворенности или неудовлетворенности собственной жизнью.

Евгения НАГОРСКАЯ

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