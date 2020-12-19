В Стерлитамаке за 50 дней построили новый инфекционный госпиталь

На открытии клиники выступил глава республики Радий Хабиров

В Стерлитамаке 19 декабря открылся филиал Республиканского клинического инфекционного центра. По видеосвязи из Москвы врачей республики с этим важным событием поздравил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сегодня мы открываем наш второй в этом году ковидный центр. Когда возникает угроза жизни и здоровью людей, мы можем мобилизоваться и быстро, компетентно, качественно строить такие очень нужные объекты", – подчеркнул глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, уточнив, что до 2024 года на развитие первичного звена здравоохранения из федерального бюджета направят почти 16 млрд рублей.

Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин отметил позитивное сочетание в стерлитамакской больнице инженерной мысли, современных строительных и медицинских технологий.

"Рекордные сроки возведения инфекционной больницы позволили создать медицинский трансформер, который в случае необходимости сможет принять до 400 пациентов. Но хочется верить, что этого не понадобится, – подчеркнул Камкин. – Опыт Башкортостана будет тиражироваться и в других регионах страны".