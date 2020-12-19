Владимир Путин исполнил заветное желание мальчика из Тульской области

Владимир Путин исполнил заветное желание мальчика из Тульской области
10-летний Саша мечтал обнять настоящую панду

Президент России Владимир Путин исполнил заветное желание ребенка из Тульской области, который уже несколько лет подряд борется с тяжелым заболеванием.

В начале декабря во время итогового онлайн-марафона глава государства традиционно принял участие в акции "Елка желаний" благотворительного проекта "Мечтай со мной". Президент выбрал два детских желания: одно из них – десятилетнего Александра, который очень хотел обнять настоящую панду.

Мальчик вместе с родителями добрался до столицы и смог лично встретиться с экзотическим мишкой. Сотрудники Московского зоопарка рассказали Саше, как проходит день панды, как о них заботятся и изучают их поведение. Герой акции побывал в ветеринарной клинике, вход в которую закрыт для обычных посетителей, и даже создал уникальную футболку: вместе с пандой Жуи они нанесли на изделие принты красками.

"Для меня сейчас происходит что-то сверхъестественное. Чувствую волнение и радость. Панд я очень люблю: они большие и пушистые", – рассказал мальчик.

В конце экскурсии Сашу ждала беседа с президентом и вручение игрушечной панды на память.

В рамках акции "Елка желаний" уже несколько лет подряд исполняются мечты тяжелобольных детей, сирот и воспитанников малообеспеченных семей.

Анна СОРОКИНА

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