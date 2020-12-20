Эксперт прокомментировал заявление президента о дополнительных мерах поддержки для ряда граждан

Индексация пенсий должна коснуться, прежде всего, работающих граждан пожилого возраста, чей уровень государственных пособий и заработной платы остается на низком уровне. Такое мнение выразил профессор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

Ранее президент России Владимир Путин выступил на ежегодной пресс-конференции, коснувшись темы индексации пенсионных выплат для работающей категории граждан. По словам главы государства, в решении этого вопроса можно выделить отдельные группы, для которых необходимо реализовать меры дополнительной поддержки. Как уточнил президент, речь идет о россиянах с не самым большим достатком, работающих в отраслях, которые не пользуются большим спросом.

По словам эксперта, в эту категорию необходимо включить пенсионеров, которые продолжают работать, получая небольшую зарплату и маленькие пенсии. Это люди возрастом от 70 лет, у которых нет шансов на повышение оплаты труда – как правило, они работают вахтерами, сторожами или курьерами. Не исключено, что у некоторых пенсия и зарплата не доходят даже до уровня прожиточного минимума.

Зубец также включил в приоритетный список всех пожилых сотрудников в социальной сфере – медработников и учителей. Однако для них, скорее всего, необходимо повысить уровень заработной платы. С точки зрения уровня опасности и оценки условий труда зарплата, в целом, нормальная, и для указанных категорий индексация не так необходима. Однако "здравый смысл" вполне оправдывает подобные меры, заключил специалист в интервью mk.ru.

По информации издания, в России насчитывается от 7,5 до 9,5 миллионов работников пенсионного возраста.

Ранее эксперт Юрий Горлин заявил, что после 2030 года пенсии начнут снижаться, так как обеспеченный пенсионной реформой положительный эффект, благодаря которому выплаты растут, к этому времени исчезнет.