Кому нужно проиндексировать пенсии: экономист назвал категории россиян

Кому нужно проиндексировать пенсии: экономист назвал категории россиян
Alexander Legky/www.globallookpress.com
Эксперт прокомментировал заявление президента о дополнительных мерах поддержки для ряда граждан

Индексация пенсий должна коснуться, прежде всего, работающих граждан пожилого возраста, чей уровень государственных пособий и заработной платы остается на низком уровне. Такое мнение выразил профессор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

Ранее президент России Владимир Путин выступил на ежегодной пресс-конференции, коснувшись темы индексации пенсионных выплат для работающей категории граждан. По словам главы государства, в решении этого вопроса можно выделить отдельные группы, для которых необходимо реализовать меры дополнительной поддержки. Как уточнил президент, речь идет о россиянах с не самым большим достатком, работающих в отраслях, которые не пользуются большим спросом.

По словам эксперта, в эту категорию необходимо включить пенсионеров, которые продолжают работать, получая небольшую зарплату и маленькие пенсии. Это люди возрастом от 70 лет, у которых нет шансов на повышение оплаты труда – как правило, они работают вахтерами, сторожами или курьерами. Не исключено, что у некоторых пенсия и зарплата не доходят даже до уровня прожиточного минимума.

Зубец также включил в приоритетный список всех пожилых сотрудников в социальной сфере – медработников и учителей. Однако для них, скорее всего, необходимо повысить уровень заработной платы. С точки зрения уровня опасности и оценки условий труда зарплата, в целом, нормальная, и для указанных категорий индексация не так необходима. Однако "здравый смысл" вполне оправдывает подобные меры, заключил специалист в интервью mk.ru.

По информации издания, в России насчитывается от 7,5 до 9,5 миллионов работников пенсионного возраста.

Ранее эксперт Юрий Горлин заявил, что после 2030 года пенсии начнут снижаться, так как обеспеченный пенсионной реформой положительный эффект, благодаря которому выплаты растут, к этому времени исчезнет.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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О! Жулье перевело свой кидаловский контент из ливии в доминикану! И ошибки в русском парубки, или джигиты поправили! Растут прямо на глазах. скоро не удержусь и позволю себя кинуть!!! ))))
Гость
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Я точно знаю, кому нужно пенсии урезать. Да и зряплаты тоже. Получил пенсию 5000 рублей за декабрь в Липецке. Это позор для правительства и президента.
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Вы в курсе что каждому россиянину последние 5 лет начисляются соц компенсации и выплаты? Вот даже запустили онлайн сервиc - ССЫЛКА ВЫШЕ для проверки наличия выплат. Я в шоке был, когда увидел что на моем счету дступно к выводу 116тыс рублей. C помощью консультанта на сайте мне далось перевести всю суму себе на карту. Довольный, как слон!
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