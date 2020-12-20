Предприимчивую даму требуют наказать

После выходки одной из представительниц СМИ во время большой пресс-конференции президента России Владимира Путина разгорелся скандал.



Причиной стал поступок журналистки, которая, дабы привлечь внимание главы государства, написала на своем плакате "Я беременна". Как выяснилось чуть позже, Александра Безукладова решила рискнуть и попросту обманула Путина. Прибавления в семействе женщины не ожидается. Журналистка рассказала, ради чего она пошла на такой неожиданный шаг.

Как выяснилось, Безукладова хотела, чтобы вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову присвоили звание Героя России. По словам рязанской журналистки, чиновник спас семь человек из огня.

Поведение сотрудницы СМИ сочли недостойным. За вранье журналистку нужно наказать, считает первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

"Она обманула не только президента, но и всех нас: там не только ложь, но и явно фейковый, постановочный вопрос",

– цитирует его РИА ФАН.

Напомним, ежегодная пресс-конференция Путина в этот раз длилась почти 5 часов. Глава государства высказался о самом наболевшем – индексации пенсий, строительстве "Северного потока – 2", отношениях с Украиной, пандемии коронавируса и др.