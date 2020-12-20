Зачем журналистка из Рязани обманула Путина на пресс-конференции

Зачем журналистка из Рязани обманула Путина на пресс-конференции
Владимир Путин. Фото: Виктор Лисицын/www.globallookpress.com
Предприимчивую даму требуют наказать

После выходки одной из представительниц СМИ во время большой пресс-конференции президента России Владимира Путина разгорелся скандал.

Причиной стал поступок журналистки, которая, дабы привлечь внимание главы государства, написала на своем плакате "Я беременна". Как выяснилось чуть позже, Александра Безукладова решила рискнуть и попросту обманула Путина. Прибавления в семействе женщины не ожидается. Журналистка рассказала, ради чего она пошла на такой неожиданный шаг.

Как выяснилось, Безукладова хотела, чтобы вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову присвоили звание Героя России. По словам рязанской журналистки, чиновник спас семь человек из огня.

Поведение сотрудницы СМИ сочли недостойным. За вранье журналистку нужно наказать, считает первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

"Она обманула не только президента, но и всех нас: там не только ложь, но и явно фейковый, постановочный вопрос",

цитирует его РИА ФАН.

Напомним, ежегодная пресс-конференция Путина в этот раз длилась почти 5 часов. Глава государства высказался о самом наболевшем – индексации пенсий, строительстве "Северного потока – 2", отношениях с Украиной, пандемии коронавируса и др.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость у Влада
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Балаболка безголовая. Её проступок это мошенничество как-то или злоупотребления доверием. Делалось оно в пользу третьего лица с целью получения для него выгоды. Треье лицо организатор или как. Да и треье лицо оно известно. Наказать надо обоих По полной.
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