Что значит сон – подробный анализ от "Утро.ру"

Появление этих неприятных насекомых в сновидениях может сулить как плохое, так и хорошее. Итак, к чему снятся тараканы?



Сонник Миллера

Проблемы, которые сейчас вас одолевают, в скором времени разрешатся. Если тараканов много, возможны некоторые трудности на работе. Однако если вы приложите усилия, ваш труд будет вознагражден достойно – возможно, вы получите премию или даже повышение.

Убить таракана во сне – к хлопотам. Однако в итоге вас ждет какое-то радостное известие.

Сонник Ванги

Если во сне вы увидели одного таракана, это значит, что близкие откажут в помощи. Справляться с трудностями придется в одиночку. А вот много тараканов это хорошая примета – к деньгам и успехам в делах.

Если вы убили таракана во сне – это сулит большие перемены в жизни. Например, путешествие, учеба, встреча с человеком, который повлияет на вашу судьбу.

Если девушке приснился дохлый таракан, это значит, что мужчина, с которым завяжутся отношения, окажется обманщиком.

Сонник Нострадамуса

Этот трактат говорит, что тараканы во сне – это хороший знак. Возможно, повезет в лотерею или выиграете в азартную игру.

Однако и в соннике Нострадамуса есть нюансы. Тараканы в еде предвещают сплетни и появление завистников.