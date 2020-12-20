К чему снятся тараканы: разбираемся в толкованиях

К чему снятся тараканы: разбираемся в толкованиях
Фото: pixabay.com
Что значит сон – подробный анализ от "Утро.ру"

Появление этих неприятных насекомых в сновидениях может сулить как плохое, так и хорошее. Итак, к чему снятся тараканы?

Сонник Миллера

Проблемы, которые сейчас вас одолевают, в скором времени разрешатся. Если тараканов много, возможны некоторые трудности на работе. Однако если вы приложите усилия, ваш труд будет вознагражден достойно – возможно, вы получите премию или даже повышение.

Убить таракана во сне – к хлопотам. Однако в итоге вас ждет какое-то радостное известие.

Сонник Ванги

Если во сне вы увидели одного таракана, это значит, что близкие откажут в помощи. Справляться с трудностями придется в одиночку. А вот много тараканов это хорошая примета – к деньгам и успехам в делах.

Если вы убили таракана во сне – это сулит большие перемены в жизни. Например, путешествие, учеба, встреча с человеком, который повлияет на вашу судьбу.

Если девушке приснился дохлый таракан, это значит, что мужчина, с которым завяжутся отношения, окажется обманщиком.

Сонник Нострадамуса

Этот трактат говорит, что тараканы во сне – это хороший знак. Возможно, повезет в лотерею или выиграете в азартную игру.

Однако и в соннике Нострадамуса есть нюансы. Тараканы в еде предвещают сплетни и появление завистников.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

Из-за чего россияне забирают деньги из банков: ответ экономиста

Пандемия ускорила инфляционные процессы в стране

Помпео назвал Россию "врагом" и принял новые меры

Глава Госдепа отдал приказ американским сотрудникам в РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей