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Появление этих неприятных насекомых в сновидениях может
сулить как плохое, так и хорошее. Итак, к чему снятся тараканы?
Сонник Миллера
Проблемы, которые сейчас вас одолевают, в скором времени разрешатся. Если тараканов много, возможны некоторые трудности на работе. Однако если вы приложите усилия, ваш труд будет вознагражден достойно – возможно, вы получите премию или даже повышение.
Убить таракана во сне – к хлопотам. Однако в итоге вас ждет какое-то радостное известие.
Сонник Ванги
Если во сне вы увидели одного таракана, это значит, что близкие откажут в помощи. Справляться с трудностями придется в одиночку. А вот много тараканов это хорошая примета – к деньгам и успехам в делах.
Если вы убили таракана во сне – это сулит большие перемены в жизни. Например, путешествие, учеба, встреча с человеком, который повлияет на вашу судьбу.
Если девушке приснился дохлый таракан, это значит, что мужчина, с которым завяжутся отношения, окажется обманщиком.
Сонник Нострадамуса
Этот трактат говорит, что тараканы во сне – это хороший знак. Возможно, повезет в лотерею или выиграете в азартную игру.
Однако и в соннике Нострадамуса есть нюансы. Тараканы в еде предвещают сплетни и появление завистников.
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