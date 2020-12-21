В России нашли новое решение проблемы с подорожанием продуктов

В России нашли новое решение проблемы с подорожанием продуктов
Фото: pixabay.com
Россиянам предложили помочь с товарами первой необходимости

Проблему с подорожанием продуктов для малоимущих россиян предложили решить введением продуктовых карточек и социального питания. С такой инициативой к правительству обратилась глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина.

Она подчеркнула, что повышение стоимости товаров на фоне роста безработицы и падения уровня зарплат просто недопустимо. Кроме того, в нашей стране нет проблемы дефицита продуктов – это ранее подтвердил Владимир Путин.

Решение же правительства заморозить цены на сахар и растительное масло избавит от проблемы лишь на три месяца, и этого для поддержки граждан мало. Именно поэтому россиянам необходимо помочь с товарами первой необходимости, приводит РИА "Новости" слова Оглоблиной.

Ранее о проблеме с повышением стоимости продуктов обратил внимание президент. Он отметил, что на подорожание сахара, муки, масла и хлеба повлияла вовсе не пандемия, напоминает телеканал "360".

Однако некоторые эксперты считают, что заморозка цен вызовет исчезновение товаров из магазинов.

Карина СИРАЗОВА

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