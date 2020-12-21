Оформление выплат для пенсионеров предложили упростить навсегда

Оформление выплат для пенсионеров предложили упростить навсегда
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Дистанционный формат могут сохранить и после окончания пандемии

Упрощенное назначение пенсий в онлайн-режиме продлили на весь 2021 год. При этом если удаленный формат окажется эффективным, то нововведение оставят навсегда. Об этом сообщили в Минэкономразвития.

Дистанционное оформление пенсий ввели в апреле на фоне пандемии коронавируса. По данным ПФР, число обращений в онлайн-формате превысило 70%. Так, без личного визита появилась возможность получить страховую и накопительную пенсии, пособия по уходу за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами или подать заявление на использование материнского капитала.

Удаленный формат оказался востребованным среди россиян, поэтому Минэкономразвития предложил продлить нововведение на весь следующий год. Кроме того, доступ к некоторым услугам также появится у граждан, живущих за границей. Если опыт окажется успешным, то онлайн-оформление сохранят и после окончания пандемии.

Эксперты отмечают, что к электронному формату пока готовы не все. Некоторые пенсионеры не так уверенно пользуются компьютером, особенно это касается жителей небольших городов. Эксперт Георгий Остапкович считает, что полностью менять формат пока рано – нужно сочетать старый и новый способы, передает "Известия".

Ранее эксперт прокомментировал индексацию пенсий для отдельных категорий россиян.

Карина СИРАЗОВА

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