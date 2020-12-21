В России захотели расширить список получателей детских выплат

Совфед не досчитался одной категории детей в перечне льготников

Совет Федерации обратил внимание на то, что в настоящее время в России при осуществлении выплат на детей возрастом от 3 до 7 лет власти не учитывают несовершеннолетних, находящихся под опекой. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко уже поручила решить проблему, после чего в Минтруд направили просьбу исправить сложившуюся ситуацию.

Парламентарии удивились, что указанная категория детей не может рассчитывать на ежемесячное пособие – из-за отсутствия родства с опекунами семьи могут получить отказ.

Отмечается, что Минтруд уже отреагировал на поступивший запрос. Министерство разработало изменения в существующий порядок выплат, передают "Известия".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Из-за чего россияне забирают деньги из банков: ответ экономиста

Пандемия ускорила инфляционные процессы в стране

Помпео назвал Россию "врагом" и принял новые меры

Глава Госдепа отдал приказ американским сотрудникам в РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей