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Совет Федерации обратил внимание на то, что в настоящее время в России при осуществлении выплат на детей возрастом от 3 до 7 лет власти не учитывают несовершеннолетних, находящихся под опекой. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко уже поручила решить проблему, после чего в Минтруд направили просьбу исправить сложившуюся ситуацию.
Парламентарии удивились, что указанная категория детей не может рассчитывать на ежемесячное пособие – из-за отсутствия родства с опекунами семьи могут получить отказ.
Отмечается, что Минтруд уже отреагировал на поступивший запрос. Министерство разработало изменения в существующий порядок выплат, передают "Известия".
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