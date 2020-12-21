Совфед не досчитался одной категории детей в перечне льготников

Совет Федерации обратил внимание на то, что в настоящее время в России при осуществлении выплат на детей возрастом от 3 до 7 лет власти не учитывают несовершеннолетних, находящихся под опекой. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко уже поручила решить проблему, после чего в Минтруд направили просьбу исправить сложившуюся ситуацию.

Парламентарии удивились, что указанная категория детей не может рассчитывать на ежемесячное пособие – из-за отсутствия родства с опекунами семьи могут получить отказ.

Отмечается, что Минтруд уже отреагировал на поступивший запрос. Министерство разработало изменения в существующий порядок выплат, передают "Известия".