Писателя не стало на 83-м году жизни

Один из создателей мультфильма "Ну, погоди" Александр Курляндский. Об этом рассказали близкие драматурга.

Как пишет "Эхо Москвы", родные не стали раскрывать причину смерти писателя.

Курляндский также был автором "Возвращения блудного попугая" и "Веселой карусели".