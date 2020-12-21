Ведущий международный эксперт в области натуральной медицины стал официальным научным консультантом iHerb

Доктор Майкл Мюррей, один из ведущих мировых авторитетов в области натуральной медицины, продуктов питания и пищевых добавок, стал официальным научным консультантом крупнейшего международного маркетплейса iHerb

Доктор Майкл Мюррей опубликовал десятки статей в ведущих изданиях и более 30 книг, включая энциклопедию по натуральной медицине, которая используется десятками тысяч медицинских специалистов по всему миру. На протяжении последних 35 лет доктор Мюррей занимался составлением обширной базы данных оригинальных научных исследований медицинской литературы. Он лично собрал свыше 65000 статей из научной литературы, которые обеспечивают убедительные доказательства эффективности диеты, витаминов, минералов, трав и других природных способов поддержания здоровья и лечения заболеваний. Именно из этой постоянно расширяющейся базы данных доктор Мюррей дает ответы на вопросы по здоровью и лечению.

Его новая позиция в iHerb предусматривает создание образовательных блогов, статей, программ, видео и книг. Все материалы будут эксклюзивными и доступны только на сайте маркетплейса. Он также будет работать над развитием продуктовой линейки и над контролем качества продуктов для различных брендов.

В настоящее время на сайте iHerb можно уже найти 29 его статьей, переведенных на русский язык. Как сохранить здоровый образ жизни в праздники, в чем связь между рыбьим жиром, омега-3 и иммунитетом, цинк на страже иммунной системы, все о мультивитаминных и минеральных препаратах, что такое суперпродукты и множество других самых полезных, актуальных и интересных тем.