Подморозит и повалит снег: синоптики дали прогноз погоды на неделю

Оттепель продлится не больше двух дней

Положительная температура с выходных перенеслась на начало недели. В центре России 21 декабря будет до +3°C, предупредили синоптики. Ночью столбики термометров понизятся, но не сильно – максимум до -2°C.

Во вторник утром ожидается 0°C , а уже вечером в Москве будет от -3°C до -5°C, а по области и вовсе до -8°C. Такая температура и легкий снег продержатся почти до самых выходных.

Однако к концу пятницы, в субботу и воскресенье снег повалит сильнее и насыплет сугробы до 18 – 20 сантиметров. Сильного ветра не предвидится, лишь 4 – 9 м/секунду. Атмосферное давление чуть превысит норму в начале недели, достигнув 749 мм ртутного столба, и упадет ниже ее с четверга – до 735 мм ртутного столба.

Прогнозы на Новый сильно разнятся. Некоторые метеорологи предсказывают, что в праздничную ночь потеплеет до 0°C. Другие считают, что подморозит до -10°C, сообщил "МИР24" ведущий специалист Центра "Фобос" Александр Синенков.

Ранее синоптики рассказали, что в последней декаде этого месяца установится стужа. Ночью воздух охладится до -10°C, днем температура будет на три градуса теплее. А перед Новым годом ожидаются сильные снегопады.

Полина ДОРОЖКИНА

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