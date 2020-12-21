Экономист высмеял идею о введении продуктовых карточек

Пустое предложение инициатора является издевательством, считает эксперт

Идея о введении продуктовых карточек на продовольственные товары в РФ является ничем иным, как пустыми словами "хайпожоров", которые даже не утруждают себя объяснением механизма подобной инициативы. Соответствующее мнение выразил главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский.

Ранее член ОП по развитию агропромышленности Юлия Оглоблина предложила решить проблему с повышением цен путем введения продуктовых карточек для малоимущих категорий граждан.

Специалист в ответ отметил, что инициатор не предложил форму продовольственных карточек, равно как и не разъяснил порядок их получения, что особенно важно при текущей эпидемиологической ситуации, так как люди не могут толпиться в очереди с соблюдением социальной дистанции "за заветными макарошками".

"Вы издеваетесь?" - отреагировал Кричевский в своем телеграм-канале. 

Экономист также выразил недоумение из-за отсутствия разъяснений об источнике средства на продуктовые карточки, передает "Свободная Пресса".

Егор МАЛКОВ

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