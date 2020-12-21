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Россиянам запретили летать в Британию. Об этом сообщается на сайте правительства нашей страны.
Эта мера начнет действовать в полночь 22 декабря. Действие ограничения продлится семь дней, информирует кабмин.
Такое решение принято из-за "ухудшения эпидемиологической обстановки в Великобритании". Нельзя допустить, чтобы новая разновидность инфекции была завезена в нашу страну и распространилась по территории, отмечает Оперативный штаб России по борьбе с коронавирусом.
Запрет могут продлить. После более тщательного изучения ситуации с новой разновидностью COVID-19 в Соединенном Королевстве, в РФ примут дополнительное решение, пишет URA.RU.
Наблюдать за генетическими изменениями коронавируса в России и мире продолжает Роспотребнадзор.
Ранее стало известно, что несколько десятков стран в Европе, и не только, приостановили авиасообщение в Британией, кое-где не ходят поезда. Запреты в них установлены на срок от 24 часов до 41 дня.
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