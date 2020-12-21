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В Крыму не будут вводить курортный сбор до 1-го мая 2022 года. Данное решение было принято на сессии крымского парламента.
Причина переноса связана с тем, что многие представители туристического бизнеса обратились с просьбой повременить с дополнительными платежами, которые должны взиматься с отдыхающих. Ведь из-за пандемии число туристов итак сократилось в несколько раз, передает РИА "Новости".
Также существовал риск, что турпоток перераспределится в "теневой" сектор средств размещения.
Напомним, практика курортного сбора применяется с 1-го мая 2018 года в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. В Крыму эксперимент планировалось проводить с 2021 года.
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