Подобное решение связано с двумя факторами

В Крыму не будут вводить курортный сбор до 1-го мая 2022 года. Данное решение было принято на сессии крымского парламента.

Причина переноса связана с тем, что многие представители туристического бизнеса обратились с просьбой повременить с дополнительными платежами, которые должны взиматься с отдыхающих. Ведь из-за пандемии число туристов итак сократилось в несколько раз, передает РИА "Новости".

Также существовал риск, что турпоток перераспределится в "теневой" сектор средств размещения.

Напомним, практика курортного сбора применяется с 1-го мая 2018 года в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. В Крыму эксперимент планировалось проводить с 2021 года.