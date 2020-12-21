В Крыму перенесли введение курортного сбора на 2022 год

Подобное решение связано с двумя факторами

В Крыму не будут вводить курортный сбор до 1-го мая 2022 года. Данное решение было принято на сессии крымского парламента.

Причина переноса связана с тем, что многие представители туристического бизнеса обратились с просьбой повременить с дополнительными платежами, которые должны взиматься с отдыхающих. Ведь из-за пандемии число туристов итак сократилось в несколько раз, передает РИА "Новости".

Также существовал риск, что турпоток перераспределится в "теневой" сектор средств размещения.

Напомним, практика курортного сбора применяется с 1-го мая 2018 года в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. В Крыму эксперимент планировалось проводить с 2021 года. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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