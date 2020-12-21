Трампу запрещают жить в собственном имении

Трампу запрещают жить в собственном имении
Фото: Marc Rasmus/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Жители Флориды опасаются, что отставной президент переедет в Мар-а-Лаго

Пока Дональд Трамп заявляет, что не считает честной победу Джо Байдена на выборах, поэтому не собирается покидать Белый дом, жители Америки уверены в обратном и уже прикидывают, кому же не посчастливится стать соседом отставного президента. Так, жители Палм-Бич во Флориде обратились в городскую администрацию с предупреждением, что пойдут в суд, если Трамп выберет постоянным местом жительства свое имение Мар-а-Лаго.

Местные жители настаивают – Мар-а-Лаго – это гольф-клуб, а не резиденция для постоянного проживания. Дескать, в 1993 г. Трамп сам подписал договор, в котором его частная жилая собственность превратилась в коммерческую. И по условиям соглашения на территории клуба могут ночевать только его члены и то не более 21 ночи в году, передает "Газета.ру".

Представители Трампа на это заявили, что документа, который запрещал бы Трампу использовать Мар-а-Лаго для постоянного проживания, не существует. В СМИ США уже мелькают сообщения, что жена президента Мелани Трамп ищет школу в том районе для 14-летнего сына, что в жилых апартаментах полным ходом идет ремонт. Но местные жители против и грозят идти в суд. Они заявляют, что переселение семейства Трампов в Мар-а-Лаго испортит жизнь владельцам других домов в округе. Некоторые даже ссылаются на недопустимо вредный уровень микроволновой опасности, который возникнет из-за работы секретных служб, связанных с Трампом.

Между тем, издание USA Today уже выяснило, что встречать Рождество Трамп намерен именно в Мар-а-Лаго. Но тут никто возразить не сможет. Во-первых, он еще действующий президент. Во-вторых, поездка будет недолгой – уже 3 января Трамп намерен вернуться в Белый дом, покидать который, по его словам, он не собирается

Трамп владеет поместьем "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич с 1985 года. Будучи президентом, он не раз устраивал там официальные приемы. В частности, первую встречу с китайским лидером Си Цзиньпином Трамп организовал именно там. 

Николай ВИКТОРОВ

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