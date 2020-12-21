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Сегодня, 21 декабря, в Белоруссии запланирован запуск атомной электростанции. Как заявил министр энергетики республики Виктор Каранкевич, все испытания прошли успешно.
К концу дня БелАЭС подключат к сети энергообеспечения, пишет Sputnik Беларусь. Использоваться будет только первый реактор на 50% своей мощности, а также турбогенератор на 500 мегаватт. В будущем использование реактора планируют увеличить до 100% – переходит к такой мощности намерены поэтапно.
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