Первый реактор пока будут использовать на 50% мощности

Сегодня, 21 декабря, в Белоруссии запланирован запуск атомной электростанции. Как заявил министр энергетики республики Виктор Каранкевич, все испытания прошли успешно.

К концу дня БелАЭС подключат к сети энергообеспечения, пишет Sputnik Беларусь. Использоваться будет только первый реактор на 50% своей мощности, а также турбогенератор на 500 мегаватт. В будущем использование реактора планируют увеличить до 100% – переходит к такой мощности намерены поэтапно.