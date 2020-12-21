БелАЭС подключат к сети сегодня

Первый реактор пока будут использовать на 50% мощности

Сегодня, 21 декабря, в Белоруссии запланирован запуск атомной электростанции. Как заявил министр энергетики республики Виктор Каранкевич, все испытания прошли успешно. 

К концу дня БелАЭС подключат к сети энергообеспечения, пишет Sputnik Беларусь. Использоваться будет только первый реактор на 50% своей мощности, а также турбогенератор на 500 мегаватт. В будущем использование реактора планируют увеличить до 100% – переходит к такой мощности намерены поэтапно.

Евгения НАГОРСКАЯ

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