Как и где увидеть сближение Юпитера и Сатурна в России

Небесные тела подойдут на минимально близкое расстояние друг к другу

Сегодня день зимнего солнцестояния – день, когда начинается астрономическая зима. Именно 21 декабря жители России смогут наблюдать уникальное астрономическое явление – сближение Юпитера и Сатурна. 

Последний раз две самые большие планеты солнечной системы сходились на одном градусе почти 800 лет назад. В следующий раз подобное явление можно будет наблюдать лишь через 60 лет.

Жители Земли смогут увидеть не только сближение Юпитера и Сатурна, которое будет похоже на свет очень яркой звезды, но и самые крупные спутники Юпитера – Ио, Каллисто, Ганимед и Европу.

Самое оптимальное время для наблюдения - 17:30 по московскому времени, пишет "Пятый канал". Для большего удобства стоит вооружиться телескопом или биноклем.  

Ранее ученые рассказали, чем может быть опасно уникальное сближение Юпитера и Сатурна. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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