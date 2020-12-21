Небесные тела подойдут на минимально близкое расстояние друг к другу

Сегодня день зимнего солнцестояния – день, когда начинается астрономическая зима. Именно 21 декабря жители России смогут наблюдать уникальное астрономическое явление – сближение Юпитера и Сатурна.

Последний раз две самые большие планеты солнечной системы сходились на одном градусе почти 800 лет назад. В следующий раз подобное явление можно будет наблюдать лишь через 60 лет.

Жители Земли смогут увидеть не только сближение Юпитера и Сатурна, которое будет похоже на свет очень яркой звезды, но и самые крупные спутники Юпитера – Ио, Каллисто, Ганимед и Европу.

Самое оптимальное время для наблюдения - 17:30 по московскому времени, пишет "Пятый канал". Для большего удобства стоит вооружиться телескопом или биноклем.

Ранее ученые рассказали, чем может быть опасно уникальное сближение Юпитера и Сатурна.