Армянский священник прогнал Пашиняна из церкви – видео

Армянский священник прогнал Пашиняна из церкви – видео
Никол Пашинян. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Божий служитель отказался подавать руку лидеру страны

После конфликта в Нагорном Карабахе, завершившегося подписанием трехстороннего соглашения, ситуация в самой Армении сложилась весьма напряженная. Недовольство действующим премьер-министром Николой Пашиняном нарастает – свое пренебрежение политику выказал даже священник.

Неприятный для армянского лидера инцидент произошел в Сисиане. Пашинян прибыл в церковь, поставил свечу, а после решил переговорить со служителем религиозного учреждения. Он обратился к Паргеву Зейналяну и протянул руку. Однако священник отдернул свою ладонь и жестом показал Пашиняну на выход.

На появившихся в Сети кадрах видно, что первое лицо государства успел обменяться со священником парой слов, после чего был вынужден покинуть религиозный объект.

О чем они говорили не ясно, однако недвусмысленно вздернутые брови Пашиняна свидетельствуют о том, что короткая беседа не пришлась ему по вкусу.

Армянский лидер стремительно прошел к выходу из церкви, быстро перекрестился и покинул здание. Видеоролик разместило издание "Спутник. Армения".

Сейчас Пашинян находится с визитом в Сюникской области. При этом местные жители весьма негативно настроены к нему, так как считают фигуру Пашиняна ключевой в не удовлетворившем их исходе нагорно-карабахского конфликта.

В целом, обстановка в стране очень сложная. По мнению некоторых экспертов, Армении грозит новая революция. По словам Ивана Аркатова, проигравший в Нагорном Карабахе глава правительства почти совсем лишился авторитета у граждан.

Ольга ФЕДОРОВА

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