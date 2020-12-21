В Кремле оценили идею Дерипаски строго наказывать инициаторов введения санкций

В Кремле оценили идею Дерипаски строго наказывать инициаторов введения санкций
Фото:Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Законодатели задумались нал усовершенствованием Уголовного кодекса

В администрации президента высказались по поводу инициативы российского миллиардера Олега Дерипаски о рестрикциях в отношении людей, которые призывают международное сообщество вводить санкции против нашей страны. По мнению бизнесмена, такие действия следует приравнять к госизмене.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что данная идея кажется российским властям весьма актуальной. Однако Кремль пока не выработал конкретное мнение по этому предложению.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, правом законодательной инициативы обладают парламентарии Госдумы, а также сам главнокомандующий.

Если будет решено, что данные нормы необходимо прописать в законе, соответствующий законопроект обязательно подготовят. Владимир Путин пока подобных инициатив не выдвигал.

Сам Олег Дерипаска попал под американские рестрикции весной прошлого года. Для того чтобы вывести из-под удара возглавляемые им компании, бизнесмену пришлось отказаться от управления ими. Речь идет о "РусАл" и En+. Недавно в зарубежных СМИ появилась информация, что Вашингтон изучает сведения о том, что Дерипаска все же участвует в управлении предприятиями, пишет "Интерфакс". 

На фоне этого миллиардер призвал закрепить в Уголовном кодексе ответственность за призывы к введению антироссийских санкций, которая была бы соизмерима с ответственностью за госизмену.

Ольга ФЕДОРОВА

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