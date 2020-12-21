Россия одобрила кредит Белоруссии на миллиард долларов

Деньги переведут в два захода

Российское правительство решило дать Белоруссии кредит в 2020-2021 годах на один млрд долларов. Проект соглашения уже одобрен. 

"Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИДом России, Минэкономразвития России и государственной корпорацией "ВЭБ.РФ" и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительство РФ и правительством Республики Беларусь о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита", – указано в документе. 

Теперь Минфину и МИД РФ должны провести переговоры с белорусской стороной, чтобы подписать соглашение. Как пишет РИА "Новости", Белоруссия должна получить средства двумя траншами. 

Еще в середине сентября Владимир Путин пообещал предоставить Минску кредит на 1,5 миллиарда долларов, часть из которого должна была пойти на погашение задолженности Белоруссии перед Россией за поставки газа. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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