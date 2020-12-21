СМИ: сотни российских военных прибыли в ЦАР

СМИ: сотни российских военных прибыли в ЦАР
Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Ни точного количества граждан РФ, ни места их дислокации неизвестно

Российская Федерация перебросила сотни военных и снаряжение в ЦАР спустя три дня после вооруженной атаки оппозиции на правительственные силы, оцененной властями как "попытка государственного переворота", произошедшая буквально меньше чем за неделю до президентских и парламентских выборов в стране. Об этом сегодня сообщает французская Le Figaro.

"Россия направила несколько сотен человек регулярных сил и тяжелую технику в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве", – приводит издание слова представителя правительства ЦАР Анжа Максима Казаги.

При этом, он не указал ни точное количество россиян, ни местонахождение и дату их прибытия. Казаги добавил, что военную помощь стране также оказала Руанда, военные которой уже сражаются.

По информации Le Figaro, в Центральноафриканской республике сотрудники российских частных охранных компаний обеспечивают личную охрану президента Фостен-Арканжа Туадера, а инструкторы обучают вооруженные силы страны.

Москва в понедельник утром пока не подтвердила отправку российских военных в ЦАР.

Вечером в пятницу, 18 декабря, три самых мощных вооруженных группировки, охватывающие более двух третей территории Республики, начали продвигаться по дорогам, стратегически важным для снабжения столицы Банги. Они объявили о своем слиянии. На фоне этого правительство обвинило в субботу бывшего главу государства Франсуа Бозизе в "попытке госпереворота" с "явным намерением совершить марш со своими людьми на город Банги" в избирательный период.

Президентские выборы, где фаворитом считается действующий глава государства Туадера, и в законодательные органы должны состояться 27 декабря.

Представитель миссии ООН по урегулированию в ЦАР Владимир Монтейро заявил в воскресенье, что повстанцы были заблокированы или отброшены в нескольких населенных пунктах. Франция, Россия, США, Евросоюз и Всемирный банк призвали Бозизе и вооруженные группы сложить оружие.

Ранее, 21 декабря, центральноафриканские СМИ сообщили о разгроме силами повстанцев отряда наемников ЧВК "Вагнер". По данным африканских журналистов, бой якобы между местной вооруженной группировкой и бойцами-вагнеровцами произошел около города Мбаики, пишет издание URA.RU.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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