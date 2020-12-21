Мутировавший коронавирус сильно ударил по Европе

Мутировавший коронавирус сильно ударил по Европе
Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Feichter/www.globallookpress.com
Штамм обвалил мировые фондовые индексы

Новость о мутировавшем коронавирусе повергла в шок все мировое сообщество. Сообщение о новом штамме отразилось и на финансовых рынках. 

Так, данные портала Investing.com свидетельствуют о том, что британский коронавирус обвалил европейские рынки. 

По данным на 17:30, ведущий индекс фондовой биржи FTSE 100 времени потерял 2,5 процента, составив тем самым около 6365 пунктов. Немецкий индекс DAX лишился почти 3 процентов, а французский CAC 40 также упал на 2,95 процента. Индекс испанского IBEX 35 лишился на 3,55 процентов, а итальянский FTSE MIB снизился на почти 3,2 процента.

Напомним, что после выявления в Британии нового штамма коронавируса государства начали закрывать границы с этой страной. Так, во Франции на двое суток прекратили все транспортное сообщение с Англией. Запрет на въезд был также установлен в Швеции, Австрии, Германии, Греции, Испании, на Кипре.

Всего 23 страны решили временно закрыть границы, чтобы предотвратить развитие новой, предположительно более опасной, формы COVID-19.

Россиянам также запретили летать в Британию. Новое ограничение вступит в силу в полночь 22 декабря. Однако вирусологи уверены, что это не поможет, и британский штамм вскоре появится и в России. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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