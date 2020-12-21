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Раннее выявление коронавирусной инфекции в организме
человека является залогом успешного лечения. В Москве была организована
обширная система информирования горожан о результатах проведения ПЦР-тестов.
Всего жители столицы получили более одного миллиона сообщений с итогами
тестирования.
Таким образом, Москва сумела избежать огромного числа потенциальных случаев инфицирования.
Посредством СМС по номеру телефона люди получали информацию как о положительных, так и об отрицательных итогах исследования. Такие сведения приходили тем, кто сдавал анализы в государственных медицинских учреждениях. Частные клиники в данной программе не участвовали.
Как пояснила замглавы Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, подобные рассылки позволяют горожанам максимально оперативно узнавать о результатах тестирования.
Совершеннолетние жители города могут сдать анализы в одной из 162 поликлиник. Несовершеннолетние лица могут обратиться в одну из 45 детских медучреждений.
Специалисты рекомендуют за два часа до теста отказаться от еды, питья и курения. За полчаса до сдачи анализа нельзя жевать жвачку и есть конфеты, а также полоскать горло и пользоваться каплями для носа.
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