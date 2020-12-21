Новый формат работы ПФР усложнит жизнь пенсионерам

Новый формат работы ПФР усложнит жизнь пенсионерам
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нововведения могут привести к проблемам с оформлением пособий

В том случае, если Пенсионный фонд России окончательно перейдет на удаленный формат работы, тогда пенсионеры столкнутся с целым рядом трудностей, считает политолог и экономист Никита Масленников.

В первую очередь, трудности могут быть связаны с неполным покрытием Интернета в стране. 

"Если человек имеет право на пенсию, будьте добры, обеспечьте ее оформление. Переходите на дистанцию, ну тогда давайте 100-процентное покрытие по всем населенным пунктам РФ", – заявил Масленников в беседе с URA.ru.

Также властям придется заняться повышением уровня кибербезопасности. Однако экономист желает верить, что пенсионеры смогут справиться с новым форматом работы ПФР. Более того, это сподвигнет пожилых людей к освоению Интернета. Однако и здесь могут возникнуть проблемы, считает политолог Дмитрий Солонников. 

"Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров есть, но они, в основном, организуются в больших городах. В малых городах и малых селах просто некому учить", – объяснил эксперт. 

В итоге оба эксперта сошлись в том, что у инициативы перевести оформление пенсий в дистанционный формат большое будущее. 

Напомним, что ПФР перешел на дистанционный формат работы в апреле этого года. Удаленный формат оказался востребованным среди жителей страны: число обращений в онлайн-формате превысило 70%.  

Юлия МИХАЙЛОВА

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