Нововведения могут привести к проблемам с оформлением пособий

В том случае, если Пенсионный фонд России окончательно перейдет на удаленный формат работы, тогда пенсионеры столкнутся с целым рядом трудностей, считает политолог и экономист Никита Масленников.

В первую очередь, трудности могут быть связаны с неполным покрытием Интернета в стране.

"Если человек имеет право на пенсию, будьте добры, обеспечьте ее оформление. Переходите на дистанцию, ну тогда давайте 100-процентное покрытие по всем населенным пунктам РФ", – заявил Масленников в беседе с URA.ru.

Также властям придется заняться повышением уровня кибербезопасности. Однако экономист желает верить, что пенсионеры смогут справиться с новым форматом работы ПФР. Более того, это сподвигнет пожилых людей к освоению Интернета. Однако и здесь могут возникнуть проблемы, считает политолог Дмитрий Солонников.

"Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров есть, но они, в основном, организуются в больших городах. В малых городах и малых селах просто некому учить", – объяснил эксперт.

В итоге оба эксперта сошлись в том, что у инициативы перевести оформление пенсий в дистанционный формат большое будущее.

Напомним, что ПФР перешел на дистанционный формат работы в апреле этого года. Удаленный формат оказался востребованным среди жителей страны: число обращений в онлайн-формате превысило 70%.