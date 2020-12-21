Закрытие подмосковных пещер после пропажи детей объяснили

Власти решили взять дело в свои руки

После нашумевшего дела с исчезновением детей в Сьяновских пещерах к этому объекту было привлечено большое внимание общественности. В итоге глава города Домодедово Александр Двойных заявил, что пещеры нужно взять на особый контроль.

По словам высокопоставленного чиновника, люди, которые занимаются организацией экскурсий по этим местам, не обладают должной степенью ответственности. В итоге это может привести к трагичному исходу, передает телеканал "360".

"Мы наведем порядок", – заявил Двойных.

Адмистрация города готова взять на себя обеспечение безопасности в районе пещер с тем, чтобы родители не переживали за детей, которые легко могут заблудиться в подземных лабиринтах, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Ольга ФЕДОРОВА

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