Путин осуществил мечту ребенка-участника акции "Елка желаний"

Мальчик мечтал увидеть Красную площадь

Владимир Путин выполнил свое обещание девятилетнему мальчику Диме из Челябинской области. Вместе с ребенком российский президент вышел на лед на Красной площади.

Ранее президент в рамках видеовстречи с волонтерами, приуроченной ко Дню добровольца, поучаствовал в акции "Елка желаний". Глава выбрал открытку, на одной из которых о своей мечте написал девятилетний мальчик из Челябинской области. Он рассказал, что хотел бы побывать на Красной площади, покататься там на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент.

"Запросто, сделаем. Вместе покатаемся, – пообещал тогда глава государства.

В этот понедельник мечту удалось осуществить – Владимир Путин вместе с мальчиком и его отцом вышли на лед на Красной площади, пообщались и поиграли в хоккей.

Путин вышел на каток возле Кремля. Президент пообещал Диме из Челябинска поиграть с ним в хоккей pic.twitter.com/IvgEasDV8B — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 21, 2020

Напомним, в этом году благотворительный проект "Мечтай со мной" в третий раз запустил акцию "Елка желаний", направленную на помощь людям в трудной ситуации. Заявки на участие принимались с 16 ноября по 15 декабря. Исполнение желаний участников акции стартовало 1 декабря. До конца февраля партнеры, участники конкурса "Лидеры России" будут помогать людям.

Ранее Владимир Путин исполнил желание мальчика из Тульской области.