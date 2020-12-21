Путин осуществил мечту ребенка-участника акции "Елка желаний"

Путин осуществил мечту ребенка-участника акции "Елка желаний"
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мальчик мечтал увидеть Красную площадь

Владимир Путин выполнил свое обещание девятилетнему мальчику Диме из Челябинской области. Вместе с ребенком российский президент вышел на лед на Красной площади. 

Ранее президент в рамках видеовстречи с волонтерами, приуроченной ко Дню добровольца, поучаствовал в акции "Елка желаний". Глава выбрал открытку, на одной из которых о своей мечте написал девятилетний мальчик из Челябинской области. Он рассказал, что хотел бы побывать на Красной площади, покататься там на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент.

"Запросто, сделаем. Вместе покатаемся, – пообещал тогда глава государства.

В этот понедельник мечту удалось осуществить – Владимир Путин вместе с мальчиком и его отцом вышли на лед на Красной площади, пообщались и поиграли в хоккей. 

Напомним, в этом году благотворительный проект "Мечтай со мной" в третий раз запустил акцию "Елка желаний", направленную на помощь людям в трудной ситуации. Заявки на участие принимались с 16 ноября по 15 декабря. Исполнение желаний участников акции стартовало 1 декабря. До конца февраля партнеры, участники конкурса "Лидеры России" будут помогать людям. 

Ранее Владимир Путин исполнил желание мальчика из Тульской области.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

"Неумно": Пушков посмеялся над попыткой коллеги из США оскорбить Россию

Американцы уже начали повторяться в своих русофобских высказываниях

Закрывать границы поздно: новая мутация коронавируса из Британии скоро "рванет" в России

Вирусолог надеется, что штамм не обладает худшей патогенностью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей