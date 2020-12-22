Отдохнуть в последний день года можно, даже если такое решение не примет работодатель

31 декабря уходящего года будет рабочим днем, но сокращенным на один час, так как предшествует праздникам. Об этом рассказали в Роструде.

Тем не менее, некоторые сотрудники могут получить и дополнительный день отдыха. Если инициатива о выходном дне 31 декабря 2020 года будет исходить от работодателя, то он заранее должен решить вопрос об оплате.

Кроме того, россияне могут взять отгул без сохранения зарплаты или как часть отпуска, пояснил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец РИА "Новости".

Следующие десять дней – с 1 по 10 января – для всех жителей нашей страны будут выходными, напоминает RT.

Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря 2020 года объявлен выходным днем, передает "Общественная служба новостей".

Решение сделать последний день года нерабочим осталось за главами регионов. Так, в некоторых областях России выходной 31 декабря придется отрабатывать 26-го – в субботу. Ранее "Утро.ру" опубликовало полный перечень республик и автономий, жители которых будут отдыхать в предновогодний четверг.