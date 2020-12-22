Киеву необходимо пойти военным путем, заявил он

Стратегию обороны украинским властям нужно менять на стратегию атаки. Такое мнение выразил воинственно настроенный политолог из Незалежной Зиновий Свереда.



Так, вернуть Крым и Донбасс он призывает силовыми методами. Один из первых шагов "военного освобождения" – взрыв Крымского моста и атака на российский флот, которому Свереда предлагает устроить "Перл-Харбор". Не забыл политолог упомянуть и о создании космических войск, обозначив их создание как один из пунктов "реальной обороны". Грозные заявления украинец сделал в эфире телеканала "Прямой".

Отметим, что это не первое провокационное заявление украинской стороны. "Убийцами" Крымского моста ранее пугал экс-секретарь Совета нацбезопасности Незалежной Александр Турчинов. Речь идет о крылатых ракетах комплекса "Нептун".

К военным действиям подстрекали украинцев и американцы. Издание Washington Examiner ранее писало, что Крымский мост необходимо уничтожить.