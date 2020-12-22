Взорвать Крымский мост: украинский политолог предложил силой забрать Крым и Донбасс

Взорвать Крымский мост: украинский политолог предложил силой забрать Крым и Донбасс
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Киеву необходимо пойти военным путем, заявил он

Стратегию обороны украинским властям нужно менять на стратегию атаки. Такое мнение выразил воинственно настроенный политолог из Незалежной Зиновий Свереда.

Так, вернуть Крым и Донбасс он призывает силовыми методами. Один из первых шагов "военного освобождения" – взрыв Крымского моста и атака на российский флот, которому Свереда предлагает устроить "Перл-Харбор". Не забыл политолог упомянуть и о создании космических войск, обозначив их создание как один из пунктов "реальной обороны". Грозные заявления украинец сделал в эфире телеканала "Прямой". 

Отметим, что это не первое провокационное заявление украинской стороны. "Убийцами" Крымского моста ранее пугал экс-секретарь Совета нацбезопасности Незалежной Александр Турчинов. Речь идет о крылатых ракетах комплекса "Нептун". 

К военным действиям подстрекали украинцев и американцы. Издание Washington Examiner ранее писало, что Крымский мост необходимо уничтожить. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость
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Пусть вспомнит ,что случилось с Японией после Перл Харбора.
Гость
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Интересно, пойдет ли призывальщик в первых рядах атакующих с автоматом на шее и гранатой в руке или как обычно - на боевом диване?
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