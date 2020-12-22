В правительство уже направлено соответствующее обращение

Глава Института социсследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин выступил предложением о возврате НДС за продовольственные товары для определенных категорий граждан. Соответствующее письмо уже направлено на имя главы Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова.

По словам Петунина, не так давно российский лидер Владимир Путин уже поднимал вопрос о росте стоимости цен на продукты питания. Позднее кабмин принял меры, направленные на решение проблемы. Тем не менее, считает специалист, продовольственные товары становятся причиной крупных расходов для наименее обеспеченной категории россиян, к которым относятся пенсионеры и малоимущие граждане.

В обращении отмечается, что решить проблему можно путем предоставления указанным категориям льгот в виде освобождения от НДС за приобретение продуктов питания. Петунин предложил установить порядок предоставления указанных мер в виде автоматического возврата средств во время проведения карты в магазине, установив для льготников определенный ежемесячный лимит, что, по словам инициатора, позволит избежать злоупотребления, передает RT.

На сегодняшний день продовольственные товары в РФ облагаются НДС со ставкой в размере 10 и 20%.

Ранее представитель Общественной палаты по развитию агропромышленности Юлия Оглоблина предложила ввести для малоимущих продуктовые карточки.