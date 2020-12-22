Новый год встретит с Москвой: Волгоградская область переходит на столичное время

Соответствующий закон утвержден президентом

Сегодня, 22 декабря, Владимир Путин подписал указ о переходе Волгоградской области на московское время. Он вступит в действие в ночь на воскресенье, 27 декабря.

Волгоградцы должны перевести стрелки часов на 60 минут назад. В 02:00, как указано на официальном портале правовой информации, они вернутся в один часовой пояс со столицей и вместе с ее жителями начнут праздновать Новый год. Привыкнуть к переменам надо в выходной – в понедельник регион уже будет жить в одном ритме с главным городом России.

Произойдут изменения в расписании движения поездов и рейсах самолетов. На билетах уже будет написано другое время пункта отправления и прибытия.

Ранее проект закона рассматривался Волгоградской областной думой. Новая норма, как пояснили ее авторы, поможет за год увеличить эффективно используемое населением светлое время суток с 06:00 до 09:00.  В марте этого года местные депутаты решили провести опроса жителей региона о переходе с местного  на московское время. Он прошел в день оголосования по поправкам в Конституцию.

На свое время – плюс один час к московскому – Волгоррадская область перешла 28 октября 2018 года. Таковы были результаты проведенного 18 марта 2018 года референдума.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

"Неумно": Пушков посмеялся над попыткой коллеги из США оскорбить Россию

Американцы уже начали повторяться в своих русофобских высказываниях

Закрывать границы поздно: новая мутация коронавируса из Британии скоро "рванет" в России

Вирусолог надеется, что штамм не обладает худшей патогенностью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей