Курс рубля
- Доллар за 65 рублей: на Западе готовятся к переменам на финансовом рынке
- Предсказан курс доллара на Новый год
- Евро вырос до 90 рублей
Сегодня, 22 декабря, Владимир Путин подписал указ о переходе Волгоградской области на московское время. Он вступит в действие в ночь на воскресенье, 27 декабря.
Волгоградцы должны перевести стрелки часов на 60 минут назад. В 02:00, как указано на официальном портале правовой информации, они вернутся в один часовой пояс со столицей и вместе с ее жителями начнут праздновать Новый год. Привыкнуть к переменам надо в выходной – в понедельник регион уже будет жить в одном ритме с главным городом России.
Произойдут изменения в расписании движения поездов и рейсах самолетов. На билетах уже будет написано другое время пункта отправления и прибытия.
Ранее проект закона рассматривался Волгоградской областной думой. Новая норма, как пояснили ее авторы, поможет за год увеличить эффективно используемое населением светлое время суток с 06:00 до 09:00. В марте этого года местные депутаты решили провести опроса жителей региона о переходе с местного на московское время. Он прошел в день оголосования по поправкам в Конституцию.
На свое время – плюс один час к московскому – Волгоррадская область перешла 28 октября 2018 года. Таковы были результаты проведенного 18 марта 2018 года референдума.
Американцы уже начали повторяться в своих русофобских высказываниях
Вирусолог надеется, что штамм не обладает худшей патогенностью