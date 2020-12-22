Соответствующий закон утвержден президентом

Сегодня, 22 декабря, Владимир Путин подписал указ о переходе Волгоградской области на московское время. Он вступит в действие в ночь на воскресенье, 27 декабря.

Волгоградцы должны перевести стрелки часов на 60 минут назад. В 02:00, как указано на официальном портале правовой информации, они вернутся в один часовой пояс со столицей и вместе с ее жителями начнут праздновать Новый год. Привыкнуть к переменам надо в выходной – в понедельник регион уже будет жить в одном ритме с главным городом России.

Произойдут изменения в расписании движения поездов и рейсах самолетов. На билетах уже будет написано другое время пункта отправления и прибытия.

Ранее проект закона рассматривался Волгоградской областной думой. Новая норма, как пояснили ее авторы, поможет за год увеличить эффективно используемое населением светлое время суток с 06:00 до 09:00. В марте этого года местные депутаты решили провести опроса жителей региона о переходе с местного на московское время. Он прошел в день оголосования по поправкам в Конституцию.

На свое время – плюс один час к московскому – Волгоррадская область перешла 28 октября 2018 года. Таковы были результаты проведенного 18 марта 2018 года референдума.