Как россиянам увеличить пенсии вдвое: экономист назвал способ

Как россиянам увеличить пенсии вдвое: экономист назвал способ
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
С текущим размером выплат пожилые россияне могут лишь выживать, уверен эксперт

Государство может существенно увеличить сумму выплат для пенсионеров после внесения ряда изменений в систему расчета пособий по методике Международной организации труда. Соответствующее заявление сделал экономист Константин Селянин.

Как считает эксперт, в соответствии с обозначенной методикой размер пенсии должен составлять не менее половины размера заработной платы. В европейских странах же этот показатель составляет 60% от заработка. К примеру, если средняя зарплата по стране немногим более выше 50 тыс. рублей, а сумма пенсий будет составлять примерно две трети от зарплаты, то итоговая сумма составит примерно 30 тысяч, о чем специалист заявил в интервью URA.ru.

Экономист добавил, что государство должны выполнять взятые на себя обязательства. Текущая пенсия в размере 15 тысяч, что является в стране средним показателем, позволяет пожилым россиянам лишь выживать.

Мнение выразил и экономист Сергей Жаворонков, заявивший о том, что для пополнения пенсионного бюджета необходимо сократить расходы на оборонный комплекс. Таким образом можно решить многие проблемы в социальной сфере.

Ранее экономист Руслан Гринберг заявил, что в сложившейся ситуации обеспечить себя пенсией в старости можно лишь путем вложения крупных активов в выгодных направлениях.

Егор МАЛКОВ

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