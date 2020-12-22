Кириенко, Собянин и Воробьев поучаствовали в благотворительной акции "Елка желаний"

Заместитель руководителя администрации президента и главы регионов исполнят мечты тяжелобольных детей и сирот

В новогодней благотворительной акции "Елка желаний" приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и другие главы регионов. Перед началом совещания по подготовке заседания Госсовета они сняли несколько шаров с елки, пообещав исполнить мечты детей.

"Я, правда, не знаю, что такое "Большая база. Щенячий патруль", но теперь, видимо, буду знать, потому что Виктория, ей три года, мечтает о "Большой базе. Щенячий патруль" с командой из семи щенков, спасателей и машинками",

– сказал Сергей Кириенко после того, как прочитал пожелание девочки, пообещав разобраться, что же такое "Щенячий патруль".

Шар с елки желаний снял и Сергей Собянин: пятилетний Паша написал, что мечтает побывать в роли сотрудника зоопарка. Мэр Москвы отметил:

"Еще, конечно, рано ему быть сотрудником, но в зоопарке он точно будет".

Глава столицы решил исполнить желание еще одного ребенка, мечтающего полетать на вертолете. "Это еще проще – много вертолетов пролетает над Москвой", – заключил Сергей Собянин.

Подобный шар достался и губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву – еще один ребенок загадал полет на вертолете. Кроме того, глава региона пообещал исполнить желание, связанное со встречей с балеринами и посещением Большого театра.

К "Елке желаний" также подошли президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и другие главы регионов России.

Исполнить мечты тяжелобольных детей, сирот и ребят из малообеспеченных семей в рамках акции "Елка желаний" может любой желающий, сняв шар на официальном сайте. Акцию организовали волонтеры "Мы вместе".

Кроме того, все желающие могут поздравить детей, врачей, пожилых и малоимущих людей любым удобным способом – принять участие во флешмобе, отправить подарок, купить продукты к праздничному столу или перевоплотиться в Деда Мороза.