Песков заявил о востребованности новых кадров и идей в Госсовете

Пресс-секретарь президента прокомментировал выдвижение региональных чиновников в федеральный орган

Назначение представителей местного самоуправления на должность членов Государственного совета вызвано эффективностью работы чиновников, получивших указанные посты. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

21 декабря стало известно о том, что членами Государственного совета стали двое представителей из органов местного самоуправления – Александр Глазков, возглавлявший должность главы Саткинского района Челябинской области, и Олеся Харитоненко, занимавшая руководящий пост в городском округе Евпатория.

По словам пресс-секретаря президента России, выдвижение госслужащих на федеральный уровень власти объясняется их эффективной деятельностью. А новый подход к решению государственных проблем говорит о том, что в стране работают карьерные лифты, пишут "Известия".