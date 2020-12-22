Песков заявил о востребованности новых кадров и идей в Госсовете

Песков заявил о востребованности новых кадров и идей в Госсовете
Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пресс-секретарь президента прокомментировал выдвижение региональных чиновников в федеральный орган

Назначение представителей местного самоуправления на должность членов Государственного совета вызвано эффективностью работы чиновников, получивших указанные посты. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

21 декабря стало известно о том, что членами Государственного совета стали двое представителей из органов местного самоуправления – Александр Глазков, возглавлявший должность главы Саткинского района Челябинской области, и Олеся Харитоненко, занимавшая руководящий пост в городском округе Евпатория.

По словам пресс-секретаря президента России, выдвижение госслужащих на федеральный уровень власти объясняется их эффективной деятельностью. А новый подход к решению государственных проблем говорит о том, что в стране работают карьерные лифты, пишут "Известия".

Егор МАЛКОВ

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