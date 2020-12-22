Чем запомнится високосный 2020 год - самые важные события

Россиянам будет что вспомнить, помимо коронавируса

Пандемия COVID-19 – вот первое, что приходит на ум, когда думаешь о прошедшем 2020 годе. Однако россияне хоть и столкнулись с трудностями, но вкуса к жизни не потеряли. Поэтому в их списке памятных событий уходящего года немало радостных и приятных моментов.

Конституция – 2020

Поправки в Конституцию, за которые большинство граждан страны проголосовали в начале июля 2020 г., многие считают важнейшим политическим событием года.

Изменения коснулись всех сфер жизни, от пенсий до управления страной, поэтому равнодушных не было. Часть поправок уже вступили в силу, часть еще предстоит реализовать, но эксперты считают, что сделано главное – определен курс развития страны на ближайшие десятилетия.

75-летие Победы

День победы 9 мая пришелся на разгар эпидемии коронавируса. Поэтому в большинстве городов праздничные мероприятия прошли онлайн, а парады перенесены.

Так, Парад на Красной площади в Москве состоялся 24 июня. Несмотря на это, 75-я годовщина окончания Великой Отечественной войны осталась в памяти россиян как значимая дата.

ДТП с Михаилом Ефремовым

Из светской жизни многим запада в голову ситуация с актером Михаилом Ефремовым. Вечером 8 июня он устроил в центре столицы пьяное ДТП, в результате которого погиб человек.

Решением суда актер на 7,5 лет лишился свободы. Наказание он отбывает в белгородской колонии.

Коронавирус

Но, конечно, большинство воспоминаний об уходящем високосном годе так или иначе связано с эпидемией новой коронавирусной инфекции COVID-19:

Самоизоляция и необходимость носить маски

Дистанционное обучение и удаленная работа

Закрытые границы и отпуск на даче

Многочисленные жертвы коронавируса и первая российская вакцина.

Кроме этого, в каждом регионе отмечались свои местные, но очень важные события. Москвичи говорят про новые станции метро. Жители Волгограда – про возврат к московскому времени. Петербуржцы отмечают чемпионство "Зенита". В Уфе – борьбу за гору Куштау. Кроме того, по данным исследования SuperJob, для россиян важным событием стала война в Нагорном Карабахе, передает РИА "Новости".