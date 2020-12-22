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До 2023 года планируется отменить систему накопительных пенсий. Возможной альтернативой могут стать индивидуальные инвестиционные счета третьего типа, сообщил зампред ЦБ Сергей Швецов.
Подчеркивается, что в ближайшие три года перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан прекратится.
"То, что осталось на этих счетах, никуда не денется, а вот новые деньги по этому каналу не пойдут", - поделился Шевцов с корреспондентом РБК.
По словам зампреда ЦБ, именно этот факт спровоцировал появление проекта третьего вида индивидуальных инвестсчетов, который имеет весьма внушительный налоговый стимул.
Напомним, что накопительная часть пенсий была заморожена с 2014 года, а в декабре 2020 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому заморозка была продлена до 2023 года. Теперь взносы в ПФР от трудящихся жителей страны не поступают на индивидуальные накопительные счета, а направляются в страховую часть для начисления выплат нынешним пенсионерам.
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