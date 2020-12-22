Накопленные ранее средства останутся на счетах россиян

До 2023 года планируется отменить систему накопительных пенсий. Возможной альтернативой могут стать индивидуальные инвестиционные счета третьего типа, сообщил зампред ЦБ Сергей Швецов.

Подчеркивается, что в ближайшие три года перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан прекратится.

"То, что осталось на этих счетах, никуда не денется, а вот новые деньги по этому каналу не пойдут", - поделился Шевцов с корреспондентом РБК.

По словам зампреда ЦБ, именно этот факт спровоцировал появление проекта третьего вида индивидуальных инвестсчетов, который имеет весьма внушительный налоговый стимул.

Напомним, что накопительная часть пенсий была заморожена с 2014 года, а в декабре 2020 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому заморозка была продлена до 2023 года. Теперь взносы в ПФР от трудящихся жителей страны не поступают на индивидуальные накопительные счета, а направляются в страховую часть для начисления выплат нынешним пенсионерам.

Ранее экономист рассказал о способе, который поможет россиянам увеличить пенсии вдвое.