Нехитрые действия помогут стать успешнее

Новый год – это время чудес. Это волшебное время заставляет даже самых категоричных скептиков верить в то, что все желания могут исполниться. Каждый загадывает что-то свое, однако деньги в это непростое для всех время точно не будут лишними. Астролог рассказала, как привлечь богатство в наступающем году.

Отмечать начало 2021 года нужно так, будто вы уже весьма обеспечены, поэтому не нуждаетесь в деньгах. Для этого, во-первых, нужно положить крупную купюру под тарелку еще до наступления Нового года. По словам эксперта, чем больше денег, тем лучше.

Также нужно положить деньги в карманы. И опять же, чем больше их номинал, тем больше шансов привлечь финансовый успех, поделилась Елена Егорова с "Пятым каналом".

Если же карманов в праздничном наряде нет, тогда нужно подготовить крупную сумму, положить ее на стул и сесть на нее.

"Этот ритуал будет способствовать привлечению богатства, успеха, финансового благополучия в ваш новый год, так как вы с этой энергией войдете в него!" – подытожила астролог.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно загадывать желания на Новый год 2021, чтобы они обязательно исполнились.