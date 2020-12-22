Как привлечь деньги в 2021: простой новогодний ритуал

Как привлечь деньги в 2021: простой новогодний ритуал
Фото: Harald Theissen/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Нехитрые действия помогут стать успешнее

Новый год – это время чудес. Это волшебное время заставляет даже самых категоричных скептиков верить в то, что все желания могут исполниться. Каждый загадывает что-то свое, однако деньги в это непростое для всех время точно не будут лишними. Астролог рассказала, как привлечь богатство в наступающем году. 

Отмечать начало 2021 года нужно так, будто вы уже весьма обеспечены, поэтому не нуждаетесь в деньгах. Для этого, во-первых, нужно положить крупную купюру под тарелку еще до наступления Нового года. По словам эксперта, чем больше денег, тем лучше. 

Также нужно положить деньги в карманы. И опять же, чем больше их номинал, тем больше шансов привлечь финансовый успех, поделилась Елена Егорова с "Пятым каналом"

Если же карманов в праздничном наряде нет, тогда нужно подготовить крупную сумму, положить ее на стул и сесть на нее. 

"Этот ритуал будет способствовать привлечению богатства, успеха, финансового благополучия в ваш новый год, так как вы с этой энергией войдете в него!" – подытожила астролог. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно загадывать желания на Новый год 2021, чтобы они обязательно исполнились. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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