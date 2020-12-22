Россияне смогут увидеть звездопад

Наблюдать за этим явлением лучше всего в ночь на среду

С 17 по 27 декабря происходит звездопад Урсиды, который случается каждый год. Однако на Северном полушарии его лучше всего будет видно в ночь на 23 декабря.

О том, что россияне смогут наблюдать за этим явлением, пишет Московский планетарий. Как уточняет "МИР 24", метеоры будут падать со скоростью 10 штук в час. Для наблюдения лучше выбрать место, на которое не падает свет Луны. 

Ранее сообщалось, что к Земле летят пять крупных астероидов. 

Полина ИВАНОВА

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