Наблюдать за этим явлением лучше всего в ночь на среду

С 17 по 27 декабря происходит звездопад Урсиды, который случается каждый год. Однако на Северном полушарии его лучше всего будет видно в ночь на 23 декабря.

О том, что россияне смогут наблюдать за этим явлением, пишет Московский планетарий. Как уточняет "МИР 24", метеоры будут падать со скоростью 10 штук в час. Для наблюдения лучше выбрать место, на которое не падает свет Луны.

Ранее сообщалось, что к Земле летят пять крупных астероидов.