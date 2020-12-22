Документ защищает права обширной категории российских граждан

Законопроект о молодежной политике, в частности, продлевающий возраст молодежи до 35 лет включительно, одобрен депутатами Госдумы во втором чтении.



Документ закрепляет определение таких терминов как "молодежная политика", "молодежь", "молодая семья" и других. Если проект пройдет все три чтения, в России к категории "молодежь" будут относиться граждане в возрасте от 14 до 35 лет.

В первом чтении этот документ был принят парламентариями месяц назад. К основному чтению прошло активное обсуждение законопроекта – это в итоге привело к тому, что в него добавили 42 поправки. Данные изменения уже поддержал профильный комитет Думы.

В частности, в документе появился термин "специалист по работе с молодежью", а также были конкретизированы определения других понятий.

Помимо этого, разработчики документа в значительной степени расширили цели молодежной политики. К ним отнесено моральное воспитание подростков, прививание любви к Родине, а также другие задачи.

Как отметил глава думского комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Борис Пайкин, окончательное одобрение данного документа защитит права молодежи вне зависимости от места их проживания. Помимо этого, такая категория граждан получит возможность претендовать на расширенные меры поддержки, передает РИА "Новости"

Пайкин особо отметил, что в разработке документа участвовали представители молодежи – их мнение было учтено при формировании законопроекта.