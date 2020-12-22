Американский журналист оценил достоинства "Северного полюса" и испугался его использования в военных целях

Новое российское арктическое исследовательское судно может стать самым уродливым кораблем. Об этом пишет Томас Ньюдик в американском издании The Drive.

Речь идет о самодвижущейся платформе "Северный полюс" проекта 00903, созданной "Адмиралтейской верфью" в Санкт-Петербурге. По мнению автора, корабль отличается "яйцевидной формой" и выглядит "далеко не красивым".

Он отмечает, что судно не является ледоколом, его усиленный корпус спроектирован так, чтобы лучше справляться со льдом, а не пробиваться сквозь него. Вместо этого его общая конструкция была оптимизирована для выносливости и автономности.

"Северный полюс" спущен на воду 18 декабря, почти ровно через два года после начала строительства. Судно построено для Росгидромета за $100 млн, указывается в статье. Это совместный проект гидрометеорологического ведомства и "Арктического и антарктического научно-исследовательского института".

a cool Russian arctic research ship pic.twitter.com/4YdKMcWucs — Taepodong (@stoa1984) December 21, 2020

Платформа должна стать первым судном, которое будет постоянно базироваться в Арктике в автономном режиме. Корабль будет работать независимо от пополнения запасов в течение длительного периода времени, что позволит исследователям изучать регион до двух лет подряд, не причаливая в порту.

"Северный полюс" получит снабжение либо проходящими ледоколами, либо по воздуху, на нем предусмотрено постоянное размещение вертолета Ми-8. Это будет вариант Ми-8АМТШ-ВА, специально разработанный для операций в арктических условиях. В будущем корабельная вертолетная площадка могла бы также поддерживать варианты Ми-38 и, возможно, даже более совершенные винтокрылые машины.

Хотя новое судно будет эксплуатироваться как научно-исследовательское, его стратегическая значимость очевидна, считает автор. Отступающие ледяные шапки, которые сделали предыдущие ледовые станции непрактичными, открывают новые источники энергетического богатства в регионе, которые быстро становятся очередным центром соперничества великих держав.

"Есть определенные потенциальные военные применения в исследованиях, которые предположительно будет проводить "Северный полюс"", – предположил американец.

По его мнению, подводные исследования Арктики могут помочь получить ценную информацию для ВМФ России над и под водой. Также это судно, скорее всего, позволит РФ добывать больше нефти и газа в Арктическом море или с островов, ранее скованных льдами, что будет иметь свои геостратегические последствия. Российские военные уже активно наращивают свои силы в регионе, чтобы потенциально защитить тысячи миль береговой линии с моря, земли и воздуха, предупреждает автор.

Арктика явно приобретает все большее значение для Москвы, и, похоже, научно-исследовательское судно "Северный полюс" может сыграть важную роль в этой новой динамике, резюмирует Ньюдик, в конце статьи абсолютно позабыв про "уродство" корабля, а полностью посвятив ее достоинствам российской платформы.