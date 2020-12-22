Подмосковные врачи раскрыли способы повышения иммунитета у детей

Профилактические мероприятия позволят укрепить здоровье малышей

В зимний период дети традиционно много болеют. Для того чтобы сократить риск подхватить инфекцию, нужно регулярно работать над укреплением иммунитета. Дети должны гулять на свежем воздухе, а также делать зарядку.

Эксперты подмосковного штаба по борьбе с COVID-19 отметили, что прогулки с целью улучшения состояния организма нужно осуществлять в малолюдных местах – например, в парках и скверах.

При этом обязательно необходимо проверить, чтобы обувь ребенка не промокала, а одежда была достаточно теплой. Также на здоровье благотворно влияют активные игры на свежем воздухе и походы на лыжах.

Питание ребенка должно быть сбалансированным, в рационе должны присутствовать фрукты, овощи, рыба, яйца и другие полезные продукты, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, ранее стало известно, почему закрыли подмосковные пещеры, прославившиеся после пропажи детей.

Ольга ФЕДОРОВА

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