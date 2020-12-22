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Александра Пахмутова и Николай Добронравов оказались на больничной койке. У супругов подтвердили коронавирус. Об этом сообщила журналистам близкая знакомая семьи.
Как пишет "Интерфакс", композитор и поэт-песенник чувствуют себя нормально.
Пахмутова – автор более 400 песен, среди которых:"Песня о тревожной молодости", "До свидания, Москва" и другие. Добронравов также написал немало композиций, например, "Трус не играет в хоккей".
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