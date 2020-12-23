События новых 12 месяцев представители старейшего в мире финансового клана изобразили в виде игрового автомата

Ротшильды выдали очередную порцию предсказаний, теперь уже на 2021 год. Их зашифрованные прогнозы опубликовал британский еженедельный журнал The Economist. Среди всех пророчеств есть и те, что касаются будущего России.

На обложке с пророчествами показан игровой автомат, и неспроста, ведь сочетание цифр 2 и 1 есть на игральном кубике и в названии карточной игры. Это указывает на предстоящие неопределенность и риски - для здоровья (пандемия продолжится), экономики (выйти из кризиса удастся не сразу) и социальной стабильности.

Кроме того, на ручке "однорукого бандита" изображен глобус – земной шар. Получается, некие "игроки", крутанув барабан и кинув монетки, будут управлять миром.

Тень на обложке, проходящая по лицу нового президента США и графику экономического роста, также можно объяснить. Она указывает на то, что победа Джо Байдена на выборах сопровождалась громкими скандалами, а рост экономики в мире не будет ровным и стабильным.

После восстановления покупательской активности валюты обесценятся. Рост цен на недвижимость, автомобили, продовольственные и промышленные товары продолжится.

Неблагоприятен прогноз и по ситуации с пандемией. Она продлится весь следующий год. За продвинутые медицинские технологии, возникшие во время борьбы с коронавирусом, начнутся ожесточенные войны.

То, что России нет на обложке прогнозов дает надежду на снижение градуса противостояния нашей страны и Запада. Америка будет сосредоточена на борьбе за мировое господство с Китаем и может ослабить давление на РФ. Однако рассчитывать на потеление отношения Вашингтона к Москве особо не стоит, отметил эксперт "КП" по расшифровке обложек The Economist Юрий Белоус.

Ранее стали известны главные предсказания на 2021 год от Нострадамуса, Ванги, Павла Глобы и Матроны Московской. По их мнениям, следующие 12 месяцев окажутся для человечества в целом и нашей страны в частности не менее сложными, чем предыдущие, – мир ждут кризисы, а то и конец света.