Живее всех живых: на Украине проходит судебный процесс над Сталиным

Живее всех живых: на Украине проходит судебный процесс над Сталиным
Фото: Anton Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Услуги адвоката генералиссимуса оплатили налогоплательщики Незалежной

Издевательством над юстицией и здравым смыслом назвал политолог Владимир Корнилов суд на Иосифом Сталиным и Лаврентием Берией, который проходит сейчас на Украине. Советских деятелей подозревают в причастности к уничтожению крымскотатарского народа. Прокуратура в Незалежной сообщила, что еще в 2017 г. уведомила обвиняемых об открытии дела.

В правовой практике бывают случаи, когда обвиняемыми в процессе фигурируют люди, ранее скончавшиеся. Возбуждается уголовное дело, следователь выясняет факт смерти – и дело закрывается. Но не для того Киев начал процесс над Сталиным, чтобы его закрыть. Там сделали вид, что о смерти обвиняемых ничего не известно.

Следствие длилось несколько лет, а на днях генералиссимусу назначили бесплатного адвоката Андрея Доманского, который должен представлять подсудимого на заседаниях. Он пояснил, что будет защищать Сталина как обычного клиента.

"Известен факт, что подзащитный скончался в 1953 году. Но справки о его смерти у нас в материалах дела нет, возможно, для следствия он остается жив",

рассказал адвокат, уточнив, что его услуги оплачивает региональный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи.   

Получается, на Украине Сталин и сегодня живее всех живых, отмечает Корнилов. Иначе как издевательством над юстицией и здравым смыслом это не назвать.

"Украина вновь превращает трагедию в фарс",

приводит слова политолога РИА "Новости". При этом оплачивать этот факс будут украинские налогоплательщики. Процесс обещает быть долгим.

Ранее представитель Украины в ООН назвал Сталина и Гитлера виновниками Второй мировой войны.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ускакавшийся скакол
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вместо того чтобы после войны пачками повесить всех бандерлогов Сталин отправил их отдыхать на сибирские курорты а Хрущ потом этих тварей реабилитировал да ещё и позволил работать на руководящих должностях!
Гость
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ребята переписали свою историю, теперь переписывают историю мира. Глядишь и весь мир скакать на площади начнет.
Гость
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Уууу, мля, полярная лиса пришла к даунам!
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