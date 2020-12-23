Услуги адвоката генералиссимуса оплатили налогоплательщики Незалежной

Издевательством над юстицией и здравым смыслом назвал политолог Владимир Корнилов суд на Иосифом Сталиным и Лаврентием Берией, который проходит сейчас на Украине. Советских деятелей подозревают в причастности к уничтожению крымскотатарского народа. Прокуратура в Незалежной сообщила, что еще в 2017 г. уведомила обвиняемых об открытии дела.

В правовой практике бывают случаи, когда обвиняемыми в процессе фигурируют люди, ранее скончавшиеся. Возбуждается уголовное дело, следователь выясняет факт смерти – и дело закрывается. Но не для того Киев начал процесс над Сталиным, чтобы его закрыть. Там сделали вид, что о смерти обвиняемых ничего не известно.

Следствие длилось несколько лет, а на днях генералиссимусу назначили бесплатного адвоката Андрея Доманского, который должен представлять подсудимого на заседаниях. Он пояснил, что будет защищать Сталина как обычного клиента.

"Известен факт, что подзащитный скончался в 1953 году. Но справки о его смерти у нас в материалах дела нет, возможно, для следствия он остается жив",

– рассказал адвокат, уточнив, что его услуги оплачивает региональный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Получается, на Украине Сталин и сегодня живее всех живых, отмечает Корнилов. Иначе как издевательством над юстицией и здравым смыслом это не назвать.

"Украина вновь превращает трагедию в фарс",

- приводит слова политолога РИА "Новости". При этом оплачивать этот факс будут украинские налогоплательщики. Процесс обещает быть долгим.

Ранее представитель Украины в ООН назвал Сталина и Гитлера виновниками Второй мировой войны.