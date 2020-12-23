Режиссера затравили в США после фильма о Путине

Режиссера затравили в США после фильма о Путине
Фото: Serge Arnal/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Трехкратный обладатель "Оскара" поведал о русофобии, распространившейся по всей территории Соединенных Штатов

Известный американский режиссер, оскароносец Оливер Стоун рассказал, как поменялось к нему отношение в родной Америке после фильма о российском лидере Владимире Путине. По словам кинодеятеля, восприятие всего связанному с РФ в Штатах явно оставляет желать лучшего.

Сам Стоун признался, что фильм "Интервью с Путиным" не сослужил ему дома хорошей службы из-за антироссийского "истерического недоверия", присутствующего в Штатах. А к российскому президенту сложилось клеветническое отношение – дело дошло до того, что американские СМИ неправильно цитируют президента России или же вырывают слова из контекста.

"Используют всевозможные эвфемизмы. А на деле Путин очень логично высказывает позицию России", – считает режиссер.

Стоун также рассказал, что и сам Голливуд не желает раскрывать истину о Соединенных Штатах, особенно если речь идет о критике самого государства. Более того, и у Пентагона, и у ЦРУ есть в Голливуде свои представительства.

"У них там очень сильное влияние. И к ним обращаются за советами. Более 800 фильмов сняты с учетом мнения ЦРУ и Пентагона", – заявил Стоун в интервью "Известиям".

Сам режиссер, оценивая реакцию американской прессы на свой фильм о Путине в 2017 году, сравнил оценку медиа в США с неделей ненависти из знаменитого романа Джорджа Оруэлла "1984". 

Егор МАЛКОВ

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Хороший режисер, даже без фильма о РФ.
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