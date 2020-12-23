Питание можно обеспечить и без розетки, и без внешнего аккумулятора

Мало кто из современников в повседневной жизни может обойтись без мобильного телефона, смартфона и т.п. Однако батарейки некоторых из этих аппаратов слабы и в сутки требуют не одной зарядки, а нескольких.

При этом не всегда есть возможность подключиться к электросети или использовать спецприспособления. В таких случаях поможет то, что есть под рукой.

Но, как стало известно, ведь питание устройства можно обеспечить и без розетки, и без внешнего аккумулятора, и без компьютера. Подойдет зарядка, собранная своими руками.

Для этого понадобится прикуриватель, батарейка и простой ключ. Прикуриватель, к которому подключен телефон, следует присоединить к плюсу батарейки, а ключ – к минусу и соединить их между собой.

Сразу после этого телефон начнет заряжаться, а спустя несколько минут им уже можно пользоваться, отмечает "Пятый канал". Все оказалось проще простого.

Ранее "Утро.ру" дало совет, как правильно заряжать смартфон, чтобы он прослужил долго.