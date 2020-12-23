"Для государства рожали?": чиновница ответила на вопрос о подарках детям от соцзащиты

"Для государства рожали?": чиновница ответила на вопрос о подарках детям от соцзащиты
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родителям рекомендовали не ждать помощи от государства

Новый скандал разгорается в регионах из-за хамского высказывания чиновницы. На вопрос жительницы Удмуртии, будут ли в этом году новогодние подарки от соцзащиты детям из малоимущих и неполных семей, некая Светлана Пескишева посоветовала не ждать ничего от государства, а заботиться о нуждах детей самим.

"Детей для государства что ли рожали? Все каких-то денег ждут, подарков. Как родили, так и обеспечиваете",

– написала женщина в соцсети "ВКонтакте".

Как выяснилось, Пескишева работает в МБУ "Центр по комплексному обслуживанию" Селтинского района Удмуртии, причем ранее занимала должность в местном Управлении образования, пишет Udm-info. Главе местной администрации уже задали вопрос, почему у него "в государственных учреждениях работают с детьми (или работали) люди, которые этих самых детей ненавидят", и напомнили о демографической политике РФ. 

Ранее на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина был поднят вопрос о хамстве чиновников. В частности, пенсионер из Ленинградской области рассказал, что на вопрос о прибавке к выплатам ему ответили в Пенсионном фонде: "Путин обещал – вот у него и спрашивай". Комментируя эту ситуацию, президент отметил, что "в семье не без урода", и попросил губернатора Ленобласти навести порядок в своих рядах.

В начале 2020 г. президент назвал "моральными уродами" людей, которые выступают против соцподдержки семей с детьми.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Так хамить не надо, тем более от лица государства, за себя говори тварь.
Гость
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Напомнило анекдот приехал ВВ в германию, зашёл вместе с сопровождающими в ПАБ, и говорит всем пива за счёт заведения.
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