Родителям рекомендовали не ждать помощи от государства

Новый скандал разгорается в регионах из-за хамского высказывания чиновницы. На вопрос жительницы Удмуртии, будут ли в этом году новогодние подарки от соцзащиты детям из малоимущих и неполных семей, некая Светлана Пескишева посоветовала не ждать ничего от государства, а заботиться о нуждах детей самим.

"Детей для государства что ли рожали? Все каких-то денег ждут, подарков. Как родили, так и обеспечиваете",

– написала женщина в соцсети "ВКонтакте".

Как выяснилось, Пескишева работает в МБУ "Центр по комплексному обслуживанию" Селтинского района Удмуртии, причем ранее занимала должность в местном Управлении образования, пишет Udm-info. Главе местной администрации уже задали вопрос, почему у него "в государственных учреждениях работают с детьми (или работали) люди, которые этих самых детей ненавидят", и напомнили о демографической политике РФ.

Ранее на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина был поднят вопрос о хамстве чиновников. В частности, пенсионер из Ленинградской области рассказал, что на вопрос о прибавке к выплатам ему ответили в Пенсионном фонде: "Путин обещал – вот у него и спрашивай". Комментируя эту ситуацию, президент отметил, что "в семье не без урода", и попросил губернатора Ленобласти навести порядок в своих рядах.

В начале 2020 г. президент назвал "моральными уродами" людей, которые выступают против соцподдержки семей с детьми.