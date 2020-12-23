С таким заявлением выступил гендиректор Национальной ассоциации телерадиовещателей

Александр Широких, возглавляющий НАТ, не исключил, что YouTube в России могут закрыть.

Он напомнил о вопросе телезвезды и блогера Анастасии Ивлеевой бывшему тогда премьером РФ Дмитрию Медведеву. Она поинтересовалась, могут ли россияне остаться без этой популярной интернет-площадки. Тогда Медведев выразил сомнения – мол, подобных мер не предвидится. Однако с тех пор тучи начали сгущаться, заявил Широких, приведя в пример блокировку аккаунта "Царьграда".

Он призвал россиян диверсифицировать площадки и пользоваться российскими, не размещать весь контент только наYouTube, чтобы не столкнуться в будущем с трудностями.

"вероятность того, что дни YouTube сочтены, имеет место быть",

– цитирует его РИА Новости.

